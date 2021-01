Il terremoto non dà tregua in Croazia. Forte scossa di terremoto, magnitudo 5.2 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una nuova scossa di terremoto stata registrata poco fa, 18:01, in Croazia , dopo gli episodi dei giorni scorsi, 47 chilometri a sud - sud est della capitale Zagabria. La magnitudo di 5.2 della Scala ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una nuovadistata registrata poco fa, 18:01, in, dopo gli episodi dei giorni scorsi, 47 chilometri a sud - sud est della capitale Zagabria. Ladi 5.2 della Scala ...

GiulianoBielli : @Miss_FrancyM @GianniGF All 7. 47 se so che non ho sveglia nemmeno il terremoto mi smuove.. ?? - MaximoMoggio : @gisellebardot @gattolupus Non mi stupisce affatto. Pensando che ci sono persone nei container dal terremoto dell'Irpinia dell'80 - animaleuropeRMP : RT @AlbertoLetizia2: Nuova scossa di #terremoto in #Croazia. Non c'è pace ?? - artskynature : Osservazioni: tra i precursori sismici più popolari non può mancare il comportamento anomalo degli animali. Fino a… - Barbara42621319 : RT @AlbertoLetizia2: Nuova scossa di #terremoto in #Croazia. Non c'è pace ?? -