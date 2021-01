I Sostenitori di Trump in ARMED STANDOFF con la polizia all’interno del Campidoglio – forse un ferito grave Uffici evacuati e i legislatori stesi sul pavimento indossano maschere antigas

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le immagini ddi Capitol Hill degli Stati Uniti mostrano quello che sembra essere uno scontro armato tra lae idialla porta della Camera dei rappresentanti.Ladelha bloccato la camera del Senato e ha estratto le pistole mentre i manifestanti bussano alle porte e, secondo quanto ri, stanno vandalizzando l’edificio. I am in the House Chambers. We have been instructed to lie down on the floor and put on our gas masks. Chamber security and Capitol Police have their guns drawn as protesters bang on the front door of the chamber. This is not a protest. This is an attack on America.— Rep. Dan Kildee (@RepDanKildee) January 6, 2021 Reporter esi sono rivolti ai social media ...