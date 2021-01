(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avevanoilal prete, in sacrestia, nelladi San, in via BVenedetto Marcello, a. Identificato ea tempo di record l'autore del. Il 2 gennaio scorso il, dopo aver officiato la messa, si era intrattenuto con i fedeli presenti e, proprio in quel frangente, aveva subito ildel, lasciato in canonica insieme agli effetti personali. Poco dopo, ilaveva ricevuto sul cellulare un alert di avvenuto prelievo di denaro

zazoomblog : Firenze: bancomat rubato al parroco della chiesa di San Jacopino. Denunciato l’autore del furto - #Firenze:… - FirenzePost : Firenze: bancomat rubato al parroco della chiesa di San Jacopino. Denunciato l’autore del furto - QuiNewsFirenze : Entrano in sacrestia e derubano il parroco -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze bancomat

Firenze Post

Avevano rubato il bancomat al prete, in sacrestia, nella chiesa di San Jacopino, in via BVenedetto Marcello, a Firenze. Identificato e denunciato a tempo di record l’autore del furto. Il 2 gennaio sco ...FIRENZE: Un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo il furto in canonica. Alloggiava in hotel ma aveva un foglio di via dal capoluogo toscano ...