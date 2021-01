Dries Mertens è tornato a Castel Volturno, primo allenamento leggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dries Mertens ha effettuato un primo blando allenamento nella giornata di ieri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che sottolinea quindi la volontà del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha effettuato unblandonella giornata di ieri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che sottolinea quindi la volontà del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #DriesMertens CdS – Napoli, Mertens pronto al rientro in campo: do… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Napoli, Mertens è tornato a Castel Volturno: ieri cena con l… - ElsioAudino : @Gieppe82 @ZaLatan23 @pietromichi @capuanogio @CorriereTorino Mi puoi descrivere bene il 'violare la bolla'? Perché… - Frances44593267 : @sscnapoli @dries_mertens14 Ma Mertens quindi è recuperato ? - spaziocalcio : #Napoli, buone notizie per Dries #Mertens nel giorno del suo ritorno in Italia dal Belgio -