Bonucci | «La squadra ha fame | ora serve continuità nelle vittorie»

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Leonardo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole Leonardo, capitano della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole. MILAN JUVE – «Siam venuti qua con la consapevolezza che era una partita importante, anche dopo i risultati del pomeriggio. Siamo stati bravi a condurla dall’inizio alla fine: sapevamo che il Milan poteva fare male sulla ripartenze ma siamo stati. E’ questo lo spirito che ci deve contraddistinguere». COVID – «Il resto non c’entra niente. Sapevamo che si sarebbe dovuto giocare, quindi l’obiettivo era vincere. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, fare risultato. Questo dimostra che laha ancora». PENSARE A TUTTI GLI ...

La squadra di Pirlo schiaccia i rossoneri e con Federico Chiesa ... JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, ...Quindi la squadra ha potuto raggiungere Milano. Per la gara di oggi, Andrea Pirlo punterà sul 4-4-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa spazio a Demiral, Bonucci, De Ligt e Danilo. Al momento il ...