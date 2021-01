Benevento, Inzaghi: «Non montiamoci la testa e salviamoci» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Non dobbiamo montarci la testa, vogliamo salvarci e la squadra sta andando oltre ogni aspettativa. Venire a fare partite del genere, da neo-promossa, su campi ostici è motivo di grande soddisfazione. Sau? Per come si allenano posso pescare ad occhi chiusi, oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro ed è un attaccante: le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fin qui abbiamo fatto cose speciali, ci godiamo queste vittorie». MERCATO – «Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in B e che sta facendo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Non dobbiamo montarci la, vogliamo salvarci e la squadra sta andando oltre ogni aspettativa. Venire a fare partite del genere, da neo-promossa, su campi ostici è motivo di grande soddisfazione. Sau? Per come si allenano posso pescare ad occhi chiusi, oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro ed è un attaccante: le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fin qui abbiamo fatto cose speciali, ci godiamo queste vittorie». MERCATO – «Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in B e che sta facendo ...

