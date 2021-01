Zenga risponde: “A quelli che giudicano, dico di parlare solo quando la loro vita…” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere…“. E’ questo il commento che Walter Zenga ha scritto ha inserito a contorno dell’ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’ex portiere dell’Inter ha voluto rispondere così alle accuse di alcuni utenti in merito alle ultime dichiarazioni del figlio Andrea.La foto pubblicata da Zenga recita: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia“. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 5 gennaio 2021) “Per tuttiche mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere…“. E’ questo il commento che Walterha scritto ha inserito a contorno dell’ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’ex portiere dell’Inter ha volutore così alle accuse di alcuni utenti in merito alle ultime dichiarazioni del figlio Andrea.La foto pubblicata darecita: “Parla della mia vitala tua sarà un esempio. Ela tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia didella mia“. Golssip.

Andrea Zenga ha raccontato in diretta al Grande Fratello Vip il pessimo rapporto con il padre Walter Zenga. Tanto per cominciare, non si vedono da anni. L'ultima volta che si sono visti, nel ...

La foto pubblicata da Zenga recita: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia“.

Andrea Zenga ha raccontato in diretta al Grande Fratello Vip il pessimo rapporto con il padre Walter Zenga. Tanto per cominciare, non si vedono da anni. L'ultima volta che si sono visti, nel ...