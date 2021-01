UFC – Michael Chandler è pronto ad esordire!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021)(21-5) riesce finalmente ad esordire in UFC. Voleva sfidare un avversario nel ranking dei pesi leggeri e lo ha ottenuto, anche se forse non era quello che si aspettava. Il neozelandese Dan Hooker (20-9) sarà il suo rivale per una sfida che si preannuncia davvero intensa. La fight è stata inserita nella card numerata UFC 257 come co main event. Una card che si svolgerà ad Abu Dhabi Domenica 24 Gennaio, nella quale assisteremo all’atteso ritorno di Conor McGregor.ha firmato per la UFC nel 2020 dopo aver combattuto per 10 intensissimi anni in Bellator, facendo il bello e il cattivo tempo nella divisione dei pesi leggeri. Doveha collezionato 22 incontri, riuscendo a conquistare e riprendersi la cintura di categoria per ben tre volte. Un atleta sensazionale ed esplosivo che ora si ...