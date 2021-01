Tour de Ski 2021 | valanga russa a Dobbiaco Bolshunov vince anche la 15 km | 3 azzurri a punti

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alexanderin trionfo, la Russia al dominio più assoluto e inequivocabile. Si riassume così l’esito della 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di, quarta tappa delde Ski. Il leader di Coppa del Mondo non fa sconti e nemmeno lascia sfogare nessuno, controlla sempre con ampio margine ed è sempre più padrone con il tempo di 32’49?6. Sono ben cinque i russi a comandare la classifica, oltre che sette nei primi otto. Sul podio vanno un Denis Spitsov di nuovo ai suoi livelli e staccato di 8?3 dal vincitore e Ivan Yakimushkin, che chiude a 13?9. Completano il novero dei primi cinque Alexey Chervotkin (+19?2) e Artem Maltsev (+21?8). In sesta posizione il primo “intruso”, il francese Maurice Manificat, che a un certo momento è non lontano dal podio, ma finisce a 22?9. Ancora Russia in settima e ottava ...