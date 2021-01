Riapertura scuole, i presidi ritengono poco efficaci le misure. Sondaggio della Cisl Scuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Sul rientro a Scuola ancora un rinvio di qualche giorno, dopo che per settimane si è continuato a discutere solo di date, lasciando sostanzialmente irrisolte tutte le questioni che hanno diretta e concreta incidenza sulle condizioni di sicurezza che andrebbero garantite per la ripresa delle attività scolastiche, a partire dai trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Sul rientro aancora un rinvio di qualche giorno, dopo che per settimane si è continuato a discutere solo di date, lasciando sostanzialmente irrisolte tutte le questioni che hanno diretta e concreta incidenza sulle condizioni di sicurezza che andrebbero garantite per la ripresa delle attività scolastiche, a partire dai trasporti. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - wireditalia : Secondo quanto deciso dal nuovo decreto “ponte” approvato dal Cdm, le scuole superiori restano chiuse fino all'11 g… - Antonio_Zollo : RT @fabfazio: Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle scuole? Ch… -