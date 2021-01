Randstad: con Covid cresce percezione incertezza del lavoro (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria ha minato le certezze degli italiani sul lavoro e oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere il posto o non si sente sicuro del proprio impiego (era il 36% un anno fa), la percentuale più alta tra i principali paesi europei come Regno Unito (39%), Spagna (39%), Francia (31%) e Germania (30%). Nell'incertezza cresce l'attaccamento all'impiego attuale: il 72% degli italiani si dice soddisfatto del proprio lavoro, +3% rispetto a dodici mesi fa, mentre scende la percentuale di insoddisfatti (dal 10% al 6%) e solo il 9% sta cercando attivamente una nuova posizione (contro il 12% di fine 2019). Cala di dieci punti (dal 58% al 48%) l'ambizione di avviare un'attività, al penultimo posto davanti solo ai francesi (38%) e dopo inglesi (54%), spagnoli (51%), e tedeschi (50%). È ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria ha minato le certezze degli italiani sule oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere il posto o non si sente sicuro del proprio impiego (era il 36% un anno fa), la percentuale più alta tra i principali paesi europei come Regno Unito (39%), Spagna (39%), Francia (31%) e Germania (30%). Nell'l'attaccamento all'impiego attuale: il 72% degli italiani si dice soddisfatto del proprio, +3% rispetto a dodici mesi fa, mentre scende la percentuale di insoddisfatti (dal 10% al 6%) e solo il 9% sta cercando attivamente una nuova posizione (contro il 12% di fine 2019). Cala di dieci punti (dal 58% al 48%) l'ambizione di avviare un'attività, al penultimo posto davanti solo ai francesi (38%) e dopo inglesi (54%), spagnoli (51%), e tedeschi (50%). È ...

Roma, 5 gen. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria ha minato le certezze degli italiani sul lavoro e oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere il ...

Covid-19, il 43% dei lavoratori teme di perdere il lavoro

Il dato emerge dal Randstad Workmonitor. Paura e insicurezza sono così tanto diffuse tra i lavoratori italiani che una buona percentuale accetterebbe ...

Roma, 5 gen. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria ha minato le certezze degli italiani sul lavoro e oggi ben il 43% dei lavoratori teme di perdere il ...Il dato emerge dal Randstad Workmonitor. Paura e insicurezza sono così tanto diffuse tra i lavoratori italiani che una buona percentuale accetterebbe ...