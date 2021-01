La Cia cambia look | reclutamenti sul web | pubblicità in streaming e l’invito a unirsi all’agenzia «più dinamica che ci sia»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 gennaio 2021) Scordatevi l’immagine polverosa e romanzata che avete avuto finora della Cia: profilo basso, agenti in incognito, impermeabili e occhiali scuri. Il lavoro delle figure dell’intelligence americana non è più incastrato alla filosofia misteriosa dell’agente investigativo in incognito che ha contribuito negli anni a creare quell’aria severa e discreta ripresa anche in decenni di cinematografia. La Central Intelligence Agency ha infatti svecchiato il suo, introducendo un nuovo logo e un nuovo sito web. Ora il portale dell’agenzia di spionaggio civile degli Stati Uniti più famosa al mondo ricorda più che altro la home page di un comune e-commerce diretto al consumatore. January 2, 2021 Il restyling è avvenuto per volere della direttrice della Cia, Gina Haspel, in carica dal 2018, che all’Associated Press ha raccontato di sperare che il nuovo sito web dia alle ...