La befana che non c’è più a Piazza Mercato (Di martedì 5 gennaio 2021) Desolazione e lavori mai completati. Piazza del Carmine, Piazza Mercato che per i giorni della befana sarebbero state piene di vita sono desolatamente vuote. Mancano le luci i colori e i sapori della famosa vecchina. I giocattoli, i dolciumi ormai da anni sembrano spariti e non solo per colpa del Covid. Da anni i lavori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Desolazione e lavori mai completati.del Carmine,che per i giorni dellasarebbero state piene di vita sono desolatamente vuote. Mancano le luci i colori e i sapori della famosa vecchina. I giocattoli, i dolciumi ormai da anni sembrano spariti e non solo per colpa del Covid. Da anni i lavori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : Domani sui giornali sarà tutto un crisi di governo by Renzi. Il conte bis invece che con il botto rischia di finir… - ClaMarchisio8 : Per tutti quelli che hanno appuntamento con me in settimana.... ?????? ...Ci vediamo dopo la befana ?????? #cucina… - AriannaAmbrosi0 : RT @GinevraCardinal: Mi hanno detto che sono troppo vecchia per ricevere la calza della befana. Metterò tutti i dolci dentro una calza cont… - Davidone74 : RT @GinevraCardinal: Mi hanno detto che sono troppo vecchia per ricevere la calza della befana. Metterò tutti i dolci dentro una calza cont… - Lady_Darcy612 : Sto aspettando al varco il primo simpaticone che manderà un messaggio facendomi gli auguri per la Befana e chiedend… -