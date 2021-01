Dayane Mello, Allegra Ioppolo rivela: “Sono io l’amica lesbica” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dayane Mello ritorna al centro dell’attenzione e non per quello che è accaduto nella puntata di ieri del Gf Vip 5. La concorrente è finita infatti al centro del gossip alcune settimane fa, quando alcuni giornali hanno parlato della presenza di un’amica speciale al suo fianco. Si è ipotizzato persino che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si fosse instaurato un legame sentimentale e ora è Allegra Ioppolo a uscire allo scoperto: “Abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista”, ha detto di recente a Gabriele Parpiglia. Dayane Mello, Allegra Ioppolo è l’amica ‘speciale’ Allegra Ioppolo è stata cercata a lungo dagli amanti del gossip, a caccia ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)ritorna al centro dell’attenzione e non per quello che è accaduto nella puntata di ieri del Gf Vip 5. La concorrente è finita infatti al centro del gossip alcune settimane fa, quando alcuni giornali hanno parlato della presenza di un’amica speciale al suo fianco. Si è ipotizzato persino che trae Rosalinda Cannavò si fosse instaurato un legame sentimentale e ora èa uscire allo scoperto: “Abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista”, ha detto di recente a Gabriele Parpiglia.‘speciale’è stata cercata a lungo dagli amanti del gossip, a caccia ...

trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - tpwkjade : RT @Unf_Tweet: - giveyouthemoon3 : Il karma di Dayane Mello è far uscire la vera natura di chi le va contro, change my mind ?????? -