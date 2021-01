gazzettanapoli : Crollo Molo Borbonico, manifestazione sabato 9. - sudreporter : #Napoli, dopo crollo molo borbonico la protesta dei movimenti identitari - ViviCampania : Crollo del Molo Borbonico, manifestazione a Napoli il 9 gennaio - - Notiziedi_it : Crollo del Molo Borbonico: Napoli si mobilita - positanonews : Napoli, crollo del Molo Borbonico, sabato 9 gennaio alle 10:00 scendono in campo Movimenti ed Associazioni a difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Molo

Corriere del Mezzogiorno

Il crollo del molo borbonico (o Chiavicone) sul lungomare di Napoli è soltanto l’ultima perdita ai danni del patrimonio della città di Partenope per un ennesimo atto di incuria o mancanza di amore per ...Grande mobilitazione culturale contro l'abbandono in cui versa la città. L'appuntamento è davanti ai resti del Molo Borbonico, spazzato via dalla violenta mareggiata, nonostante i ripetuti appelli e l ...