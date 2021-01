Cristiano Ronaldo-Pelé, “schiaffo” a colpi social per il record di gol (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la rete all’Udinese Cristiano Ronaldo ha superato il grande Pelé nei gol segnati in carriera: ma il brasiliano cambia le statistiche sui social Cristiano Ronaldo-Pelé, “guerra” a colpi social per il record di gol (websource)Il grande Pelé non ci sta a perdere lo scettro di re dei gol. Cristiano Ronaldo lo avrebbe superato nel numero di reti segnate in carriera con la doppietta all’Udinese. Il portoghese è arrivato a quota 758 gol in carriera, superando proprio Pelé che risulta fermo a 757 reti segnate nella sua lunga carriera. .@Pele continua a combattere Dicono che #cr7 lo abbia superato per reti ufficiali all time? Lui non ci sta e cambia la ... Leggi su instanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la rete all’Udineseha superato il grandenei gol segnati in carriera: ma il brasiliano cambia le statistiche sui, “guerra” aper ildi gol (websource)Il grandenon ci sta a perdere lo scettro di re dei gol.lo avrebbe superato nel numero di reti segnate in carriera con la doppietta all’Udinese. Il portoghese è arrivato a quota 758 gol in carriera, superando proprioche risulta fermo a 757 reti segnate nella sua lunga carriera. .@Pele continua a combattere Dicono che #cr7 lo abbia superato per reti ufficiali all time? Lui non ci sta e cambia la ...

IndianRegista : MOST OFFICIAL GOALS IN HISTORY.. CRISTIANO RONALDO.. UNO DI NOI ?? - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi 728 5.… - OptaPaolo : 20 - Cristiano #Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 20 gol per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale. S… - sportli26181512 : Pelè risponde a Ronaldo: 'Sono io il miglior marcatore di sempre': Con la doppietta contro l'Udinese il fenomeno de… - junews24com : Leao sfida Cristiano Ronaldo: derby portoghese a San Siro - -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, esultanza speciale: dedica a Georgina Goal.com Leao sfida Cristiano Ronaldo: derby portoghese a San Siro

Leao sfida il suo idolo Cristiano Ronaldo: il giovane si trova davanti il portoghese più grande di sempre. La sfida si accende ...

Leao-Cristiano Ronaldo: è derby portoghese a San Siro

Leao-Cristiano Ronaldo: il giovane rossonero studia il fenomeno portoghese. A San Siro sarà superclassico… «È arrivato il nostro tempo» – è questa l’esultanza di Rafael ...

Leao sfida il suo idolo Cristiano Ronaldo: il giovane si trova davanti il portoghese più grande di sempre. La sfida si accende ...Leao-Cristiano Ronaldo: il giovane rossonero studia il fenomeno portoghese. A San Siro sarà superclassico… «È arrivato il nostro tempo» – è questa l’esultanza di Rafael ...