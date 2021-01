Crisi di governo, bomba di “Dagospia”: dal gran ballo del reimpasto al “premier di Mattarella” (Di martedì 5 gennaio 2021) Crisi governo – Martedì 5 gennaio 2021. La «notte della Repubblica» l’ha definita “Dagospia’, sottolineando come siano proseguite senza sosta le trattative di Franceschini per trovare un accordo tra Conte e Renzi. Dal canto suo, il premier, ormai privo dell’appoggio di Mattarella, «cerca di sbrogliare la matassa del destino con Casalino e Goracci e qualche telefonata a Travaglio». Quali gli scenari possibili? Tre, a detta di ‘Dago’, che con ironia le chiama “stazioni” della «Via Trucis». Come a dire, qualunque cosa accada “per Conte finisce male”. Il non meno probabile retroscena il “Conte Ter”, che altro non è che un “reimpastone” mascherato. leggi anche l’articolo —> Crisi di governo Renzi: «Tutti sanno che non ci saranno le elezioni», gli scenari ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021)– Martedì 5 gennaio 2021. La «notte della Repubblica» l’ha definita “’, sottolineando come siano proseguite senza sosta le trattative di Franceschini per trovare un accordo tra Conte e Renzi. Dal canto suo, il, ormai privo dell’appoggio di, «cerca di sbrogliare la matassa del destino con Casalino e Goracci e qualche telefonata a Travaglio». Quali gli scenari possibili? Tre, a detta di ‘Dago’, che con ironia le chiama “stazioni” della «Via Trucis». Come a dire, qualunque cosa accada “per Conte finisce male”. Il non meno probabile retroscena il “Conte Ter”, che altro non è che un “ne” mascherato. leggi anche l’articolo —>diRenzi: «Tutti sanno che non ci saranno le elezioni», gli scenari ...

GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - willerdino : RT @jacopo_iacoboni: C’è un’unica cosa certa nella crisi di governo alle 20,50 di lunedì 4 gennaio: la strategia di Casalino, portare Conte… - SWM_AceOfSpades : @AndreaOrlandosp @Agata63803486 @lucabrusc1 Mentre se non combinate niente al governo oppure fate danni, è tutto il… -