Covid, oggi 649 decessi. Tasso di positività in calo all’11,4% (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO – I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono 15.378 a fronte di 135.106 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 10.800 con quasi 78mila tamponi. Il tasso dei positivi, che ieri era del 13,8%, passa quindi a 11,38%. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO – I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono 15.378 a fronte di 135.106 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 10.800 con quasi 78mila tamponi. Il tasso dei positivi, che ieri era del 13,8%, passa quindi a 11,38%.

marattin : I dati di oggi 3 gennaio sull’andamento internazionale della vaccinazione anti-Covid. - petergomezblog : Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Frances… - NicolaPorro : Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vac… - rtxall : RT @UltraLifeLD1: Dati #Coronavirus #Italia il #bollettino del #5gennaio #Oggi #COVID19 #Epifania #vaccinazioni #vaccino - RitwittoeSeguo : RT @UltraLifeLD1: Dati #Coronavirus #Italia il #bollettino del #5gennaio #Oggi #COVID19 #Epifania #vaccinazioni #vaccino -