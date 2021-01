Atalanta, Gasperini: “Buon momento, vogliamo proseguire la striscia positiva. Campionato imprevedibile” (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha presentato la partita di domani contro il Parma, valevole per la sedicesima giornata di Serie A: "Siamo concentrati sul Campionato, la nostra intenzione è quella di proseguire la striscia positiva delle ultime giornate. Ogni partita ha un livello di difficoltà elevato. Classifica? Inizia a delinearsi, le grandi squadre sbagliano meno e quindi anche noi siamo chiamati a fare bene. Per quanto riguarda la formazione di domani ho delle certezze ma valuterò anche nell'allenamento odierno. Parma in difficoltà? La classifica è corta, ci sono tante squadre in pochi punti, stiamo vivendo una stagione imprevedibile".caption id="attachment 1057801" align="alignnone" width="4320" Gasperini, getty/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore dell', Gianpiero, ha presentato la partita di domani contro il Parma, valevole per la sedicesima giornata di Serie A: "Siamo concentrati sul, la nostra intenzione è quella diladelle ultime giornate. Ogni partita ha un livello di difficoltà elevato. Classifica? Inizia a delinearsi, le grandi squadre sbagliano meno e quindi anche noi siamo chiamati a fare bene. Per quanto riguarda la formazione di domani ho delle certezze ma valuterò anche nell'allenamento odierno. Parma in difficoltà? La classifica è corta, ci sono tante squadre in pochi punti, stiamo vivendo una stagione".caption id="attachment 1057801" align="alignnone" width="4320", getty/caption ITA ...

