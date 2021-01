Albergo distrutto da una frana a Bolzano: fortunatamente era vuoto (Di martedì 5 gennaio 2021) Si tratta dell'Hotel Eberle, in questo periodo era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Si tratta dell'Hotel Eberle, in questo periodo erachiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona disi sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale

