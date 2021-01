Xbox Series XS: marchio registrato, è la terza console next-gen di Microsoft? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il portale Justia Trademarks, specializzato nel legal marketing, riporta come Microsoft abbia registrato il nome Xbox Series XS: nuova console all'orizzonte o semplice manovra di protezione del marchio? La notizia, naturalmente, sta facendo il giro del mondo perché una terza versione della nuova console di Microsoft sarebbe interessante vedere a quale nicchia sarebbe dedicata: potrebbe trattarsi di una versione della Series X senza lettore ottico e, quindi, più piccola e meno costosa, ma con le stesse caratteristiche tecniche? Difficile dirlo. Potrebbe anche, semplicemente, trattarsi di una manovra legale volta a proteggere il marchio Series X/S, dato che è facile che venga sbagliata ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il portale Justia Trademarks, specializzato nel legal marketing, riporta comeabbiail nomeXS: nuovaall'orizzonte o semplice manovra di protezione del? La notizia, naturalmente, sta facendo il giro del mondo perché unaversione della nuovadisarebbe interessante vedere a quale nicchia sarebbe dedicata: potrebbe trattarsi di una versione dellaX senza lettore ottico e, quindi, più piccola e meno costosa, ma con le stesse caratteristiche tecniche? Difficile dirlo. Potrebbe anche, semplicemente, trattarsi di una manovra legale volta a proteggere ilX/S, dato che è facile che venga sbagliata ...

