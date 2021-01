Vaccino anti-Covid, per Toti andare più veloce è inutile: «In Liguria finiremmo prima le scorte» – Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Se andassimo più veloci di così, finiremmo i vaccini che ci hanno dato prima che arrivino gli altri che ci manderanno da Roma. Quindi sarebbe totalmente inutile andare più veloce, perché noi abbiamo calcolato di finire il primo giro di vaccinazioni il 21 gennaio, quando dovranno iniziare i richiami». Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si è difeso così dalle critiche per il ritmo con cui finora sono state effettuate le vaccinazioni anti-Coronavirus nella sua regione, con un video postato su Facebook il 3 gennaio. Tuttavia, ha aggiunto Toti, «se ci arriveranno più vaccini nei prossimi giorni accelereremo la capacità di vaccinare». In Liguria la quota di vaccinazioni somministrate supera ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) «Se andassimo più veloci di così,i vaccini che ci hanno datoche arrivino gli altri che ci manderanno da Roma. Quindi sarebbe totalmentepiù, perché noi abbiamo calcolato di finire il primo giro di vaccinazioni il 21 gennaio, quando dovranno iniziare i richiami». Il governatore della, Giovanni, si è difeso così dalle critiche per il ritmo con cui finora sono state effettuate le vaccinazioni-Coronavirus nella sua regione, con unpostato su Facebook il 3 gennaio. Tuttavia, ha aggiunto, «se ci arriveranno più vaccini nei prossimi giorni accelereremo la capacità di vaccinare». Inla quota di vaccinazioni somministrate supera ...

