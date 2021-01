Ufficiale | Bo Svensson è il nuovo tecnico del Mainz

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Boè ildel. Il 41enne danese è stato già calciatore del club tedesco per sette anni, per lui oltre 100 presenze da difensore centrale. Jetzt ist es offiziell: Bowird unser neuer Trainer. Willkommen zurück, Coach! #05 Alle Infos: https://t.co/GpL61EIFWK pic.twitter.com/0MQjIt2V7A — 1. FSV05 (@1FSV05) January 4, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

