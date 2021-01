“Se n’è andata”. Elisabetta Gregoraci, la decisione dell’ultimo momento. E non sarà neanche nello studio del GF Vip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sappiamo tutti ormai che nella Casa del GF Vip è nato un nuovo duo indivisibile. Quello formato da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, dopo l’abdicazione di Elisabetta Gregoraci a madre badessa, hanno lentamente consolidato il loro feeling fino a lasciarsi travolgere dalla passione davanti a tutta Italia. È iniziato tutto con un bacio sotto al vischio, a Natale, poi il fuego è esploso in piscina e ora i due vipponi non si nascondono più. Elisabetta Gregoraci ha svelato che sarà assente nella diretta del 4 gennaio al Grande Fratello Vip. La sua scelta avrà a che fare con l’ultimo bacio tra la Salemi e Pretelli? Bacio super criticato anche da Tommaso Zorzi coi diretti interessati e altri inquilini della Casa: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sappiamo tutti ormai che nella Casa del GF Vip è nato un nuovo duo indivisibile. Quello formato da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, dopo l’abdicazione dia madre badessa, hanno lentamente consolidato il loro feeling fino a lasciarsi travolgere dalla passione davanti a tutta Italia. È iniziato tutto con un bacio sotto al vischio, a Natale, poi il fuego è esploso in piscina e ora i due vipponi non si nascondono più.ha svelato cheassente nella diretta del 4 gennaio al Grande Fratello Vip. La sua scelta avrà a che fare con l’ultimo bacio tra la Salemi e Pretelli? Bacio super criticato anche da Tommaso Zorzi coi diretti interessati e altri inquilini della Casa: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti ...

Advertising

LucaBizzarri : Capodanno con Smog (il cane), i cappelletti di zia, il brodo, una Borgogna e la speranza nell’umanità. Ho finito i… - virginiaraggi : Sono tornata all’ex auditorium Albergotti per vedere come procedono i lavori di recupero della struttura che, come… - c_o_n_t_r_o_l_ : @iuliaspecchioli Com’è andata?????? - TheDrugsLikeMe : Ma come ami dormire da sola che da quando se n'è andata hai chiesto a mezza casa di raggiungertiii #rosmello - VannaRicci : RT @MarieHaddad29: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n’è andata, per un istante, per un’ora.… -

Ultime Notizie dalla rete : n’è andata Registro Aifa, strumento da migliorare  Yahoo Notizie