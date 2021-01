Reddito di cittadinanza: in 23 alle Poste con la card, ma nessuno ne aveva diritto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Reddito di cittadinanza: la GdF denuncia 23 romeni che si erano presentati alle Poste con la card per riscuotere il sussidio. nessuno ne aveva diritto: mancava il requisito della residenza… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021)di: la GdF denuncia 23 romeni che si erano presentaticon laper riscuotere il sussidio.ne: mancava il requisito della residenza… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

NicolaPorro : Conte è molto soddisfatto del reddito di cittadinanza e 'impatto su indice di Gini è stato dello 0,7%'. Vabbè sta d… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Il reddito di cittadinanza è stato molto contestato da osservatori miopi incap… - DadoneFabiana : Chiuso l’esame della #manovra alla Camera: aiutiamo famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà. Rafforziamo il Re… - gfcasalino : RT @monacelt: Si possono usare i percettori di reddito di cittadinanza per fare le siringhe? (Dopo 1h di training). Non dico tutti. Su 2,1… - Ernesto29296958 : L' Italia in mano a dei DEMENTI...!! Un altro miliardo per il reddito di cittadinanza: così Catalfo provoca la cris… -