Nel 2020 fabbisogno settore statale peggiora a 158 | 83 miliardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre, secobdo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 3.400 milioni, con unmento di circa 13.500 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (10.105 milioni). Ildeldelè pari a 158.831 milioni, inmento rispetto ai 41.375 milioni del 2019. Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 – osserva il Mef -, il saldo ha risentito in larga misura della contrazione degli incassi fiscali, dovuta in parte all’effetto congiunturale e in parte ai minori introiti da F24 a seguito delle sospensioni ed esenzioni previste dai provvedimenti normativi per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ...