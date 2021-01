Monza | Brocchi parla di Balotelli | «Sono cose che succedono»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Christian, allenatore del, hato delle condizioni di Mario, out per la gara contro il Lecce. Ecco le sue parole Christianhato dopo il pareggio del suocontro il Lecce. Le sue parole riportate da Tutto.it su, out contro i salentini. «Quelle sonchesoprattutto in questo periodo dove abbiamo giocato tanto, penso che abbimao retto molto bene a livello fisico, prima Dany Mota poi Mario, durante la gara anche con Carlos Augusto,che. Ora i ragazzi potranno riposare un po’ finalmente, dopo inizieremo a preparare la partita delnza, che non ...