Liga, grave lutto per l’Athletic Bilbao: morto a 23 anni l’attaccante Aitor Gandiaga (Di lunedì 4 gennaio 2021) grave lutto per il calcio spagnolo.L'Athletic Bilbao piange la scomparsa di un suo tesserato: Aitor Gandiga, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Come riportato dal quotidiano iberico "Marca", l'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del club spagnolo, si sarebbe schiantato contro un autobus nei pressi del valico di Iruzubieta, nella sua città natale Markina-Xemein.Quest'anno Gandiaga, che era un esterno d'attacco, era stato girato in prestito al Gernika, formazione di terza divisione spagnola.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AthleticClub/status/1345819314440597504" Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021)per il calcio spagnolo.L'Athleticpiange la scomparsa di un suo tesserato:Gandiga, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Come riportato dal quotidiano iberico "Marca", l'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del club spagnolo, si sarebbe schiantato contro un autobus nei pressi del valico di Iruzubieta, nella sua città natale Markina-Xemein.Quest'anno, che era un esterno d'attacco, era stato girato in prestito al Gernika, formazione di terza divisione spagnola.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/AthleticClub/status/1345819314440597504"

Aitor Gandiaga, morto a 23 anni il giocatore dell'Athletic Bilbao

Un grave lutto ha colpito l'Athletic Bilbao e il calcio spagnolo, che piange la scomparsa di Aitor Gandiaga, morto tragicamente in un incidente stradale la scorsa domenica. Come rivela il quotidiano s ...

