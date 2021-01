Imane Fadil, Gip respinge archiviazione e chiede nuove indagini (Di lunedì 4 gennaio 2021) Imane Fadil, il Gip ha respinto la richiesta di archiviazione accogliendo le istanze del legale della famiglie e chiedendo nuove indagini per far luce sul caso. nuove indagini per far luce su una morte che per il momento, resta ancora molto poco chiara su tantissimi aspetti. Questa la richiesta del Gip Alessandra Cecchelli che ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021), il Gip ha respinto la richiesta diaccogliendo le istanze del legale della famiglie endoper far luce sul caso.per far luce su una morte che per il momento, resta ancora molto poco chiara su tantissimi aspetti. Questa la richiesta del Gip Alessandra Cecchelli che ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : La morte di Imane Fadil, testimone al processo Ruby, è tutt’altro che chiarita. Il Gip non archivia: nuove indagini… - Tommaso94989154 : RT @fattoquotidiano: La morte di Imane Fadil, testimone al processo Ruby, è tutt’altro che chiarita. Il Gip non archivia: nuove indagini e… - Notiziedi_it : Imane Fadil, la Procura: nuove indagini sulla morte della modella - Notiziedi_it : Morte di Imane Fadil, il gip: “No all’archiviazione, servono nuove indagini” - shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: La morte di Imane Fadil, testimone al processo Ruby, è tutt’altro che chiarita. Il Gip non archivia: nuove indagini e… -