Disastro vaccini in Lombardia | M5S | “La Lega è colpevole quanto Gallera La Regione è allo sbando” Molto critico anche il Pd | “Fontana e la sua giunta inadatti e incapaci | vadano a casa”

"La Lega che oggi scarica Gallera è colpevole quanto l'assessore di quello che è accaduto alla sicurezza dei cittadini lombardi. Ora non possiamo più aspettare il 19 gennaio per riunire il Consiglio, Fontana deve immediatamente venire a riferire sulle dichiarazioni di Gallera e sul vergognoso ritardo nell'esecuzione dei vaccini anti Covid, in questo momento servono garanzie e invece abbiamo una Regione allo sbando". E' quanto ha detto Marco Degli Angeli del M5S Lombardia a proposito del caso vaccini in Lombardia. "La Lega – prosegue l'esponente pentastellato – sfiducia l'operato della ...

