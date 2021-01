Coronavirus, da Sic Europe nella calza della Befana 2000 tamponi per persone in difficoltà (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus cambia il modo di fare beneficenza: quest’anno oltre a cibo e vestiti, le persone in difficoltà si vedono regalare tamponi anti-Covid. L’iniziativa è di Sic Europe, azienda leader nel settore della logistica, dei trasporti, delle merci e del facility management che opera in grandi e piccoli comuni come Milano, Roma, Ancona, Cagliari, Vicenza, San Benedetto del Tronto e Valdobbiadene (TV). L’azienda, sull’esempio dato da Papa Francesco, donerà duemila tamponi anti-Covid alle persone bisognose, in particolare ai senza tetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – L’emergenzacambia il modo di fare beneficenza: quest’anno oltre a cibo e vestiti, leinsi vedono regalareanti-Covid. L’iniziativa è di Sic, azienda leader nel settorelogistica, dei trasporti, delle merci e del facility management che opera in grandi e piccoli comuni come Milano, Roma, Ancona, Cagliari, Vicenza, San Benedetto del Tronto e Valdobbiadene (TV). L’azienda, sull’esempio dato da Papa Francesco, donerà duemilaanti-Covid allebisognose, in particolare ai senza tetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L’emergenza coronavirus cambia il modo di fare beneficenza: quest’anno oltre a cibo e vestiti, le persone in difficoltà si vedono regalare tamponi anti-Covid. L’iniziativa è di Sic Europe, azienda lea ...

Coronavirus, Sileri detta la linea: rischio contagi a scuola basso, monitoriamo prossimi contagi

Avezzano. “La scuola, come tutti i luoghi in cui i protocolli sono seguiti, è un luogo in cui il rischio di contagio è basso. La sua riapertura è dunque auspicabile, applicando un monitoraggio costant ...

