“Avete visto?”. Giulia Salemi, ex gieffino pubblica il video ambiguo. E spunta il like del padre di Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sabato notte è scoppiata la prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex velino e l’influencer italo-persiana, reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno, hanno trascorso una notte di coccole e baci appassionati. Il clima tra i due si è fatto sempre più rovente, tanto che il Grande Fratello è stato costretto a cambiare inquadratura. Anche nella puntata di Capodanno Pierpaolo e Giulia hanno regalato al pubblico, che ormai li chiama i “Prelemi”, un bacio rovente. Bacio che è stato poi criticato da Tommaso Zorzi coi diretti interessati e altri inquilini della Casa: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sabato notte è scoppiata la prima notte di fuoco tra. L’ex velino e l’influencer italo-persiana, reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno, hanno trascorso una notte di coccole e baci appassionati. Il clima tra i due si è fatto sempre più rovente, tanto che il Grande Fratello è stato costretto a cambiare inquadratura. Anche nella puntata di Capodannohanno regalato al pubblico, che ormai li chiama i “Prelemi”, un bacio rovente. Bacio che è stato poi criticato da Tommaso Zorzi coi diretti interessati e altri inquilini della Casa: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di ...

RollingStoneita : Se non lo avete ancora visto, fatelo SUBITO #Ciao2020 #2gennaio - borghi_claudio : Allora... giusto per cominciare a ragionarci sopra. Avete visto il 'rumore' fatto oggi sui social dall'intervento d… - N36volpe1973 : #isee #MisonorottoleScatole #inps - Perché non lo rinnovate in automatico questo maledetto isee, visto che avete ac… - marivigo : @manginobrioches Non guardo la tv quindi non ho visto lo spot, ma se tutti ne parlano, nel bene o nel male l'obie… - GHERARDIMAURO1 : Mamma Style: Anna Tatangelo, avete mai visto la mamma? Un drammatico retroscena... -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Striscia la Notizia, avete visto la faccia di Giulia Salemi? La madre di Pretelli e una brutale umiliazione: ciò che forse vi era sfuggito Liberoquotidiano.it Rissa tra ubriachi a colpi di asce e machete

Tutti romeni e un moldavo. Un solo ferito si è presentato in ospedale dicendo di essere caduto da un muro. Polizia ne denuncia 4 ...

Due negozi in centro chiudono per sempre «Ci mancherà l’affetto della gente»

Donatella e Daniela Bontà hanno avuto Mbm per 42 anni Marisa Bientinesi è stata titolare per 35 anni di Frizzy mode ...

Tutti romeni e un moldavo. Un solo ferito si è presentato in ospedale dicendo di essere caduto da un muro. Polizia ne denuncia 4 ...Donatella e Daniela Bontà hanno avuto Mbm per 42 anni Marisa Bientinesi è stata titolare per 35 anni di Frizzy mode ...