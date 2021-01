Adriano Celentano e il vaccino: la stupefacente confessione del suo 2020 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adriano Celentano parla del vaccino. Il Molleggiato ha fatto una sorpresa ed ha telefonato a Mara Venier a Domenica In: la confessione sul suo 2020 Fonte foto: FacebookQuesto 2020 è stato un anno particolarmente complicato. Nessuno si sarebbe aspettato la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere. Tutti si augurano che le cose possano migliorare e ritornare alla normalità. Chi ha vissuto il 2020 in maniera molto morigerata è stato senza dubbio il grande Adriano Celentano. Il Molleggiato ha fatto una sorpresa a tutti quanti e tra lo stupore di Mara Venier e la sua ospite Giovanna Ralli, che stava festeggiando i suoi 86 anni, ed ha telefonato in diretta a Domenica In. Il cantante, icona della ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021)parla del. Il Molleggiato ha fatto una sorpresa ed ha telefonato a Mara Venier a Domenica In: lasul suoFonte foto: FacebookQuestoè stato un anno particolarmente complicato. Nessuno si sarebbe aspettato la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere. Tutti si augurano che le cose possano migliorare e ritornare alla normalità. Chi ha vissuto ilin maniera molto morigerata è stato senza dubbio il grande. Il Molleggiato ha fatto una sorpresa a tutti quanti e tra lo stupore di Mara Venier e la sua ospite Giovanna Ralli, che stava festeggiando i suoi 86 anni, ed ha telefonato in diretta a Domenica In. Il cantante, icona della ...

