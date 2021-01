Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 13.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE E A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO,MAR INFORMA CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16 ORA LA VIABILITA’ SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTA CHIUSA LA PRIMA GALLERIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 44B PER MONTE LIVATE, PER MOTIVI DI SICUREZZA, SIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO DI CONTRADA MONTORE IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA ...