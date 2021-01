Meteo Italia nel lungo termine, l’INVERNO che non ti aspetti (Di domenica 3 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Dobbiamo necessariamente continuare il monitoraggio delle complesse dinamiche atmosferiche e in modo particolare dovremo proseguire con le analisi riguardanti il Vortice Polare e tutto quel che vi ruota attorno. Dobbiamo ripeterci, a rischio di essere ridondanti: è un Vortice in forte crisi. Sino a metà gennaio, vuoi o non vuoi, il quadro Meteo climatico dovrebbe mantenersi invernale. Sino al 10, giorno più giorno meno, avremo svariate occasioni per nevicate a bassa o bassissima quota. A seguire potremmo assistere a un nuovo, sostanziale cambio di circolazione a livello emisferico. La domanda che si dovrà porre è la seguente: riuscirà il Vortice Polare a riprendersi? Ad oggi, vista la potenza dell’Anticiclone russo-siberiano, crediamo sia molto difficile ma visto quanto avvenuto negli ultimi anni è un’ipotesi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dobbiamo necessariamente continuare il monitoraggio delle complesse dinamiche atmosferiche e in modo particolare dovremo proseguire con le analisi riguardanti il Vortice Polare e tutto quel che vi ruota attorno. Dobbiamo ripeterci, a rischio di essere ridondanti: è un Vortice in forte crisi. Sino a metà gennaio, vuoi o non vuoi, il quadroclimatico dovrebbe mantenersi invernale. Sino al 10, giorno più giorno meno, avremo svariate occasioni per nevicate a bassa o bassissima quota. A seguire potremmo assistere a un nuovo, sostanziale cambio di circolazione a livello emisferico. La domanda che si dovrà porre è la seguente: riuscirà il Vortice Polare a riprendersi? Ad oggi, vista la potenza dell’Anticiclone russo-siberiano, crediamo sia molto difficile ma visto quanto avvenuto negli ultimi anni è un’ipotesi ...

