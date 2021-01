Madalina Ghenea: «Non sto con Zaniolo, ci siamo visti una sola volta. Basta bugie» (Di domenica 3 gennaio 2021) La telenovela sulla vita sentimentale di Nicolò Zaniolo si arricchisce di un nuovo colpo di scena. L’attrice e modella Madalina Ghenea, che finora era stata indicata come nuova fiamma del giovane talento della Roma, ha infatti deciso di ricorrere ai propri legali per precisare: «Non stiamo insieme, ci siamo incontrati una sola volta e sono madre di una bambina, che non deve essere coinvolta in queste bugie mediatiche». Madalina Ghenea, 33 anni, si è rivolta a due legali milanesi, Annamaria Bernardini De Pace e Federica Mendola: «La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021) La telenovela sulla vita sentimentale di Nicolòsi arricchisce di un nuovo colpo di scena. L’attrice e modella, che finora era stata indicata come nuova fiamma del giovane talento della Roma, ha infatti deciso di ricorrere ai propri legali per precisare: «Non stiamo insieme, ciincontrati unae sono madre di una bambina, che non deve essere coinin questemediatiche»., 33 anni, si è ria due legali milanesi, Annamaria Bernardini De Pace e Federica Mendola: «La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi ...

