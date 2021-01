Inter-Crotone, le formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sosta, torna in campo la Serie A, e la prima partita in programma alle 12.30 vede affrontarsi Inter e Crotone. L'Inter a quota 33 punti vuole momentaneamente sorpassare il Milan a +1, il ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sosta, torna in campo la Serie A, e la prima partita in programma alle 12.30 vede affrontarsi. L'a quota 33 punti vuole momentaneamente sorpassare il Milan a +1, il ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Gazzetta_it : #Milan, scoglio #Benevento. #Inter, vincere con il #Crotone per tentare il sorpasso. L'analisi della 15esima giorna… - ale43127805 : Comunque #pinamonti se va a #crotone potrebbe essere la volta buona che gioca ed anche bene. A quel punto la quarta… - fcin1908it : Ursino: 'Basta guardare la panchina dell'Inter per capire che il Crotone deve fare miracolo' -… -