Chi è il regista William James Dafoe | moglie e figli

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un esordio in sordina, che non fu molto promettente,ha dato prova di un incredibile talento nella recitazione, diventando uno dei più apprezzati attori americani dalla fine degli anni ’80 ad oggi. Ha partecipato a numerosi film, quali Spider-man, L’ombra del vampiro e Nymphomaniac. Willemè nato ad Appleton, nel Wisconsin, il 22 luglio 1955, sotto il segno zodiacale del Leone. Settimo di otto, è stato cresciuto principalmente dalle sue sorelle maggiori: papà, uno stimato chirurgo, e mamma, infermiera, erano infatti spesso fuori casa per lavoro. Il suo vero nome, in realtà, è. Ai tempi del liceo, il ragazzo ha deciso di cambiarlo in Willem, la versione tedesca del nome che i suoi genitori avevano scelto per lui. ...