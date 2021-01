Campidoglio | prosegue riqualificazione Ponte della Magliana

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) . Al via completamento lavori su sede stradale. Si parte l’11 gennaio con la realizzazione del nuovo spartitraffico Dal 27/1 prevista chiusura carreggiata verso Fiumicino, poi toccherà a quella in entrata verso Roma dal 4 marzo. Raggi: “Intervento manutenzione atteso da più di quarant’anni. Più sicurezza per migliaia di cittadini” Al via la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria dela partire da lunedì 11 gennaio. Gli interventi, come nella prima fase dei lavori sulla parte strutturale del, saranno coordinati dal Dipartimento Simu di Roma Capitale e prevedono inizialmente l’installazione di un nuovo spartitraffico centrale fino al 26 gennaio. Durante i primi tre giorni sarà approntato il cantiere di notte, con chiusure completecarreggiata ...