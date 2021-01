Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è un rebus: bianconeri pronti a rinnovare, la palla passa in mano all’argentino (Di domenica 3 gennaio 2021) La sessione estiva di Calciomercato potrebbe risultare decisiva per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala.Juventus, Benatia al veleno: “Allegri? Mi sentii derubato. Ecco tutta la verità sul mio addio “L'attaccante argentino della Juventus non sta affrontando una stagione troppo positiva sia dal punto di vista realizzativo che sotto quello delle prestazioni. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha confermato a più riprese di preferirgli Alvaro Morata che tra l'altro ha risposto a suon di gol mettendo ancor più in secondo piano l'ex Palermo.caption id="attachment 935055" align="aligncenter" width="1274" Paulo Dybala Juventus/captionIl club del presidente Andrea Agnelli non vuole però farsi scappare la 'Joya' e stando alle ultime indiscrezioni ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) La sessione estiva dipotrebbe risultare decisiva per quanto riguarda ildi Paulo, Benatia al veleno: “Allegri? Mi sentii derubato. Ecco tutta la verità sul mio addio “L'attaccante argentino dellanon sta affrontando una stagione troppo positiva sia dal punto di vista realizzativo che sotto quello delle prestazioni. Il tecnico dei, Andrea Pirlo, ha confermato a più riprese di preferirgli Alvaro Morata che tra l'altro ha risposto a suon di gol mettendo ancor più in secondo piano l'ex Palermo.caption id="attachment 935055" align="aligncenter" width="1274" Paulo/captionIl club del presidente Andrea Agnelli non vuole però farsi scappare la 'Joya' e stando alle ultime indiscrezioni ...

forumJuventus : ?? Domani apre ufficialmente il calciomercato ?? Come rinforzereste la Juve? Dite la VoStra! ??… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, il futuro di Dybala è un rebus: bianconeri pronti a rinnovare, la palla passa in mano all… - JManiaSite : Non solo #Rovella: #Juventus e #Genoa stanno perfezionando altre operazioni di mercato. #Pellegrini può rientrare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, rilancio clamoroso | Il Milan ‘trema’ Calcio mercato web Calcio: Juve; Morata è out, a Udine ancora fuori Rabiot

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Assenza dell'ultima ora per Andrea Pirlo: il tecnico della Juventus, infatti, perde Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus: perché può tornare Pellegrini

La Juventus lavora col Genoa per diverse operazioni di calciomercato: se Frabotta va in rossoblu, Pellegrini rientra a Torino ...

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Assenza dell'ultima ora per Andrea Pirlo: il tecnico della Juventus, infatti, perde Alvaro Morata.La Juventus lavora col Genoa per diverse operazioni di calciomercato: se Frabotta va in rossoblu, Pellegrini rientra a Torino ...