Alberto Matano sorride “dopo la tempesta”: cos’è successo? (Di domenica 3 gennaio 2021) Il noto giornalista e conduttore Rai Alberto Matano sembra aver ritrovato il buonumore dopo un periodo burrascoso: ecco cosa scrive nel suo ultimo post su Instagram. Il 2021 sembra essere cominciato con il piede giusto per Alberto Matano. Nella prima domenica dell’anno il noto giornalista e conduttore Rai scrive su Instagram un post tutto all’insegna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 gennaio 2021) Il noto giornalista e conduttore Raisembra aver ritrovato il buonumoreun periodo burrascoso: ecco cosa scrive nel suo ultimo post su Instagram. Il 2021 sembra essere cominciato con il piede giusto per. Nella prima domenica dell’anno il noto giornalista e conduttore Rai scrive su Instagram un post tutto all’insegna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carrambaboy : Le bimbe di Emma D’Aquino e Alberto Matano - CaliaEugenio : Sarebbe utile che questa signora continuasse a fare la comica e facesse ridere per le battute da varietà e non parl… - sybecks1_ : @CdGherardesca @albmatano Auguri di nuovo caro Costa, brindare con te a mezzanotte è stato magnifico, il 2020 ha to… - RottoMeso : Lei non capisce. - iosonomatisse : voglio fidanzarmi con Alberto Matano -