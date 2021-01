Somministrati 5 346 vaccini La Toscana guida la classifica nelle Rsa

ilgattonaccio : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana, somministrati 5.346 vaccini. Di questi 1.614 nelle Rsa #ANSA - iltirreno : L'8 gennaio si concluderà la somministrazione delle prime 27.920 dosi. Tra il 4 e il 6 gennaio è prevista una nuova… - AnsaToscana : Covid: Toscana, somministrati 5.346 vaccini. Di questi 1.614 nelle Rsa #ANSA - metfirenze : 5.346 i vaccini somministrati in Toscana - AGR_web : Coronavirus, gli ultimi dati sulla campagna vaccini Oggi alle 13 ammontano a 5.346 i vaccini somministrati in Tosca… -

Ultime Notizie dalla rete : Somministrati 346

Il Tirreno

«Al 2 gennaio non ci sono sorprese e la Toscana in zona gialla, visti i dati: ormai da giorni non ci sono picchi superiori ai 500 contagiati al giorno». A dirlo, in relazione alla fine del periodo di ...Finora somministrate 52mila dosi sulle 469mila disponibili. La sottosegretaria Zampa: le Regioni devono correre ...