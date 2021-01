Roma-Sampdoria: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma-Sampdoria: orario, dove vederla in diretta tv, streaming e probabili formazioni del match di Serie A. Leggi su 90min (Di sabato 2 gennaio 2021)intv,del match di Serie A.

italiavola : La #Sampdoria usa #Albastar per volare a #Roma per l’incontro con la #ASRoma @alba_star_airline @albastar_fanpage… - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ???? #Roma, #Fonseca dovrà fronteggiare le assenze in vista della #Sampdoria - ilRomanistaweb : VIDEO - 'La Roma non si discute, si ama': contro la Sampdoria con una maglia speciale La storico motto pronunciato… - calciomercatoit : ???? #Roma, #Fonseca dovrà fronteggiare le assenze in vista della #Sampdoria - JosephSayah16 : RT @OfficialASRoma: ?? Sarà la sfida numero 125 contro la Sampdoria in Serie A ?? statistiche in vista di #RomaSamp, partita presentata da @… -