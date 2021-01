Neve in Garfagnana, uomo salvato da slavina a Rifugio Pradaccio (Di sabato 2 gennaio 2021) La Neve in Garfagnana caduta nelle scorse ore ha causato disagi e pericoli. Solo poco fa si è venuti a conoscenza del salvataggio di un uomo tra le persone rimaste bloccate in località Rifugio Pradaccio, a San Pellegrino in Alpe (in foto il Santuario in stagione estiva, ndr). Si tratta di un componente della comitiva che non è riuscito, al pari degli altri, a mettersi in salvo dalla slavina che ha travolto la zona. Come si apprende da ToscanaMediaNews, l’uomo è stato travolto per circa 40 metri dalla Neve ma è riuscito a segnalare la propria posizione al figlio che ha poi allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano hanno trovato l’uomo sommerso dalla Neve ma con il bastoncino visibile, ... Leggi su giornal (Di sabato 2 gennaio 2021) Laincaduta nelle scorse ore ha causato disagi e pericoli. Solo poco fa si è venuti a conoscenza del salvataggio di untra le persone rimaste bloccate in località, a San Pellegrino in Alpe (in foto il Santuario in stagione estiva, ndr). Si tratta di un componente della comitiva che non è riuscito, al pari degli altri, a mettersi in salvo dallache ha travolto la zona. Come si apprende da ToscanaMediaNews, l’è stato travolto per circa 40 metri dallama è riuscito a segnalare la propria posizione al figlio che ha poi allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano hanno trovato l’sommerso dallama con il bastoncino visibile, ...

