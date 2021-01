Meteo con Maltempo Invernale senza sosta: pioggia, neve fino a quote basse (Di sabato 2 gennaio 2021) Evoluzione attesa a ridosso dell’Epifania Meteo SINO ALL’ 8 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova intensa perturbazione è in azione sull’Italia, con una fase acuta di Maltempo che penalizza in modo più diretto i versanti tirrenici. Il sistema perturbato è coadiuvato da un vortice ciclonico appena ad ovest della nostra Penisola, in seno all’ampia circolazione fredda che abbraccia abbraccia gran parte del Continente. La vasta depressione che ingloba l’Europa è alimentata dai continui rifornimenti di masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni dirette verso l’Italia. L’aria fredda, nell’impatto con il Mediterraneo, genera ulteriori contrasti che danno energia alle perturbazioni. Ne derivano piogge e nevicate anche a quote basse, specie sul Nord Italia ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Evoluzione attesa a ridosso dell’EpifaniaSINO ALL’ 8 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova intensa perturbazione è in azione sull’Italia, con una fase acuta diche penalizza in modo più diretto i versanti tirrenici. Il sistema perturbato è coadiuvato da un vortice ciclonico appena ad ovest della nostra Penisola, in seno all’ampia circolazione fredda che abbraccia abbraccia gran parte del Continente. La vasta depressione che ingloba l’Europa è alimentata dai continui rifornimenti di masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni dirette verso l’Italia. L’aria fredda, nell’impatto con il Mediterraneo, genera ulteriori contrasti che danno energia alle perturbazioni. Ne derivano piogge e nevicate anche a, specie sul Nord Italia ...

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo già in vigore, estendendolo fino alle ore 22 di domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione dell’Alta Irpinia ...

