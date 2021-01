Maurizio Costanzo si confessa: “Spero di riuscire a farlo il prima possibile” (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio Costanzo ha fatto un’importante confessione, legata al periodo che stiamo vivendo. Ma che cosa ha detto? Maurizio Costanzo è senza alcun dubbio uno dei personaggi del mondo della televisione più seguiti e più amati. D’altronde si sta parlando di un’uomo che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo e che fa parlare anche Leggi su youmovies (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto un’importante confessione, legata al periodo che stiamo vivendo. Ma che cosa ha detto?è senza alcun dubbio uno dei personaggi del mondo della televisione più seguiti e più amati. D’altronde si sta parlando di un’uomo che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo e che fa parlare anche

trsrdish : @GisasNoSekaii per un attimo ho confuso massimo boldi con maurizio Costanzo... - kevintwii : Fantamorto 2021: Gerry Scotti Piero Angela Alessandro Cecchi Paone Maurizio Costanzo Raffaella Carrá Under 27: Bi… - Andy51865765 : @sandronedazieri Io ricordo che c'era una sorta di guerra per torglierlo a Muccioli, perché fruttava molto...magari… - monicabi5 : Maurizio Costanzo: 'Propositi per il nuovo anno? Vivere, ed è già un traguardo' - Methamorphose30 : RT @anailime01: Non Tommaso che semplicemente essendo se stesso durante questo #GFVIP si è guadagnato la stima e i complimenti di: -Barbara… -