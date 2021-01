Maltratta la moglie per anni, violenze anche davanti alle figlie: interviene la polizia (Di sabato 2 gennaio 2021) Violenta e Maltratta la moglie per anni anche davanti alle figlie minori: divieto di avvicinamento emesso dal GIP di Siena eseguito dalla polizia di Stato nei confronti di un 35enne straniero. L'... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Violenta elaperminori: divieto di avvicinamento emesso dal GIP di Siena eseguito dalladi Stato nei confronti di un 35enne straniero. L'...

alebaiocchi : RT @qn_lanazione: Maltratta per anni, violenze anche davanti alle figlie: interviene la polizia #Siena - alebaiocchi : RT @RadioSienaTV: Marito orco violenta e maltratta la moglie per anni di fronte alle figlie minori - - RadioSienaTV : Marito orco violenta e maltratta la moglie per anni di fronte alle figlie minori - - qn_lanazione : Maltratta per anni, violenze anche davanti alle figlie: interviene la polizia #Siena - alebaiocchi : RT @SIENANEWS: I soprusi non si fermavano nemmeno durante allo stato di gravidanza della moglie, incinta della secondogenita. Dalle indagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltratta moglie Maltratta la moglie per anni, violenze anche davanti alle figlie: interviene la polizia La Nazione Maltratta la moglie per anni, violenze anche davanti alle figlie: interviene la polizia

Divieto di avvicinamento per l'uomo, 35 anni, mentre la vittima adesso si trova in una struttura protetta insieme alle figlie ...

Violenta e maltratta la moglie per anni, anche davanti alle figlie: divieto di avvicinamento per un 35enne

I soprusi non si fermavano nemmeno durante allo stato di gravidanza della moglie, incinta della secondogenita. Dalle indagini è emerso che, in numerosi episodi, la vittima sarebbe stata colpita con pu ...

Divieto di avvicinamento per l'uomo, 35 anni, mentre la vittima adesso si trova in una struttura protetta insieme alle figlie ...I soprusi non si fermavano nemmeno durante allo stato di gravidanza della moglie, incinta della secondogenita. Dalle indagini è emerso che, in numerosi episodi, la vittima sarebbe stata colpita con pu ...