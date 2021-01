Lotta alla droga: i carabinieri denunciano un 30enne per spaccio (Di sabato 2 gennaio 2021) Sorpreso dai carabinieri in possesso di cocaina: 40enne denunciato per spaccio 8 dicembre 2020 Continua l'azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta ... Leggi su avellinotoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Sorpreso daiin possesso di cocaina: 40enne denunciato per8 dicembre 2020 Continua l'azione preventiva e repressiva alloed al consumo di sostanze stupefacenti condotta ...

SalernoSal : Grazie a tutti quelli che hanno visto e fatto @welikeduel #propagadalive Grazie a tutta @La7tv per una stagione in… - gualtierieurope : Dopo mesi difficili, pieni di dolore e preoccupazione, si volta pagina. Col vaccino inizia un nuovo capitolo nella… - sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - Valeriontina : RT @manginobrioches: #Toti è fantastico: si stupisce per gli insulti razzisti alla prima bambina nata in Liguria, dopo che la destra per an… - mostro15119736 : RT @manginobrioches: #Toti è fantastico: si stupisce per gli insulti razzisti alla prima bambina nata in Liguria, dopo che la destra per an… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta alla 2020, protagonisti della lotta alla crisi climatica: le interviste di Green&Blue La Repubblica Dakar 2021, parte la sfida tra Sainz e Loeb. Il campione spagnolo: «Lotta ristretta tra Mini e Toyota»

JEDDAH - Gli iscritti alla Dakar sono complessivamente 295 tra moto, auto, truck, quad, side-by-side e “classic”, la nuova categoria con debuttate in questa 43ma edizione, che ...

Coronavirus, oggi 11.831 contagi e 364 morti per Covid, impianti sci riaprono il 18 gennaio: ultime notizie e bollettino

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...

JEDDAH - Gli iscritti alla Dakar sono complessivamente 295 tra moto, auto, truck, quad, side-by-side e “classic”, la nuova categoria con debuttate in questa 43ma edizione, che ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...