Il video completo di CIAO 2020, la parodia russa del Capodanno italiano (Di sabato 2 gennaio 2021) 2.601.833 visualizzazioni è questo il clamoroso risultato, solo su YouTube, dello dello show del comico Ivan Urgant “CIAO 2020” parodia, amatissima in Russia, del Capodanno italiano e dei meglio del peggio dei programmi trash anni 80-90: il video completo Ivan Urgant ha fatto di nuovo centro e lo ha fatto con una nuova parodia del meglio del peggio della televisione italiana. Lo show CIAO 2020 andato in onda la sera del 30 dicembre su Channel One e messo online sul canale Youtube del comico ha letteralmente “spaccato” la rete. Lo show, basato su scenografie stile “Popocorn”, “Drive In” e “Discoring” è una parodia dei tipici prodotti della nostra tv nazionale. E’ girato interamente in ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 gennaio 2021) 2.601.833 visualizzazioni è questo il clamoroso risultato, solo su YouTube, dello dello show del comico Ivan Urgant “, amatissima in Russia, dele dei meglio del peggio dei programmi trash anni 80-90: ilIvan Urgant ha fatto di nuovo centro e lo ha fatto con una nuovadel meglio del peggio della televisione italiana. Lo showandato in onda la sera del 30 dicembre su Channel One e messo online sul canale Youtube del comico ha letteralmente “spaccato” la rete. Lo show, basato su scenografie stile “Popocorn”, “Drive In” e “Discoring” è unadei tipici prodotti della nostra tv nazionale. E’ girato interamente in ...

Vivo_Azzurro : ???????????? ?? ?????????????? ?? Rivivi il 2020 degli #Azzurri, dal ritorno a #Coverciano alla qualificazione per le fase finale… - SuperQuarkRai : L'anno 1582 fu il più corto di tutti, perché vennero cancellati 10 giorni. #AlessandroBarbero spiega perché. Guarda… - karda70 : Il #video #completo di #CIAO2020, la #parodia russa del #Capodanno italiano #trash #trashtv #tv #italiana… - blonddreds1 : RT @santamaria_real: Che troia a Padova! ?? Cazzoni veneti duri e grossi che aspettavano il mio buco di culo! ?? guardali in azione, il video… - 19Faust : RT @Manolovilla14: Una semplice serata a casa tra amici si trasforma in una Gang Bang Party... ????????? Tre giovani porcelli ventenni pronti a… -

Ultime Notizie dalla rete : video completo Veglia ad Andria, il video completo dalla chiesa di "Sant'Andrea Apostolo" VideoAndria.com Il video completo di CIAO 2020, la parodia russa del Capodanno italiano

2.601.833 visualizzazioni è il clamoroso risultato dello show di Ivan Urgant Ciao 2020 parodia, amata in Russia, del trash italiano: il video ...

Hugh Jackman inaugura il 2021 con un altro bagno nelle acque ghiacciate (VIDEO)

Hugh Jackman torna a tuffarsi nelle acque ghiacciate per celebrare l'arrivo del nuovo anno, e questa volta abbiamo il video completo. A quanto pare, Hugh Jackman c'ha preso gusto a tuffarsi nel mezzo ...

2.601.833 visualizzazioni è il clamoroso risultato dello show di Ivan Urgant Ciao 2020 parodia, amata in Russia, del trash italiano: il video ...Hugh Jackman torna a tuffarsi nelle acque ghiacciate per celebrare l'arrivo del nuovo anno, e questa volta abbiamo il video completo. A quanto pare, Hugh Jackman c'ha preso gusto a tuffarsi nel mezzo ...