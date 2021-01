Il Conte ter? Non con i nostri voti. Saccone (Udc) sgombra il campo (Di sabato 2 gennaio 2021) “Il re è nudo e questa maggioranza è a fine corsa. Il Conte ter? Non con i nostri voti”. Lo dice a Formiche.net il senatore dell’Udc Antonio Saccone, che sgombra il campo da un ipotetico appoggio centrista al cosiddetto governo del pallottoliere. Parlamentarizzando la crisi, osserva, tutto andrà in mano al Colle. A quel punto il centrodestra formuli un’ipotesi credibile e allarghi il suo campo oltre il sovranismo. La postura in piedi, il richiamo contro il fazionismo, la lotta alle distrazioni. Del discorso di fine anno del Capo dello Stato quale l’aspetto che l’ha più colpita? La lotta alle distrazioni la tradurrei nella lotta all’effimero, perché questo è il periodo dell’essenziale. Vedo in quel discorso, di una straordinaria prospettiva, la ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) “Il re è nudo e questa maggioranza è a fine corsa. Il? Non con i”. Lo dice a Formiche.net il senatore dell’Udc Antonio, cheilda un ipotetico appoggio centrista al cosiddetto governo del pallottoliere. Parlamentarizzando la crisi, osserva, tutto andrà in mano al Colle. A quel punto il centrodestra formuli un’ipotesi credibile e allarghi il suooltre il sovranismo. La postura in piedi, il richiamo contro il fazionismo, la lotta alle distrazioni. Del discorso di fine anno del Capo dello Stato quale l’aspetto che l’ha più colpita? La lotta alle distrazioni la tradurrei nella lotta all’effimero, perché questo è il periodo dell’essenziale. Vedo in quel discorso, di una straordinaria prospettiva, la ...

